Italia in finale agli Europei U17: Coletta decisivo, ora c'è il Portogallo

Dopo aver eliminato l'Inghilterra, l'Italia si ripete contro la Danimarca e vola in finale degli Europei U17 dove incontrerà il Portogallo. Alla nazionale allenata da mister Favo è bastata la zampata di Coletta che al 31° minuto del primo tempo ha appoggiato in porta un assist perfetto di Cama dalla sinistra. Gli azzurrini hanno sfiorato più volte il raddoppio soprattutto con Camarda e ancora con Coletta: Danimarca mai pericolosa per tutta la durata della gara.