Diretta Italia-Turchia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Alle ore 21, allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, l'Italia affronta la Turchia in amichevole. Un test probante per gli azzurri a 10 giorni esatti dall'inizio degli Europei in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. La Nazionale di Luciano Spalletti, chiamata a difendere il titolo conquistato l'11 luglio 2021 a Wembley ai calci di rigore proprio contro i padroni di casa dell'Inghilterra, farà il proprio esordio nel torneo sabato 15 giugno contro l'Albania. Prima di quell'incontro, però, giocherà un altro test amichevole domenica 9 al Castellani di Empoli contro la Bosnia. Tornando alla gara di stasera, l'Italia si troverà di fronte una delle possibili rivelazioni del prossimo campionato europeo, una rosa che annovera tra le proprie fila calciatori che militano in Serie A come il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu e il gioiellino della Juve Kenan Yildiz. La selezione turca, guidata in panchina da Vincenzo Montella, nei 12 precedenti contro gli azzurri non ha mai vinto perdendo ben nove volte e ottenendo appena tre pareggi.