Spalletti e la prova dell'Italia: "Ci vuole un po' per mettersi a posto"

BOLOGNA - Solo uno 0-0 e poco spettacolo, l'Italia di Spalletti pareggia al Dall'Ara ocntro la Turchia nel primo dei due test amichevoli che avvicineranno la Nazionale ad Euro 2024. Ai microfoni di RaiSport, il tecnico azzurro commenta così la prestazione dei suoi: "Non siamo stati brillantisismi e continui, però in alcuni momenti siamo stati alti e abbiamo tentato di fare le cose per bene. Questa è la classica partita per imparare cosa bisogna mettere a posto. ci vuole un pò di tempo ma la partita è stata vera e intensa, sono soddisfatto".