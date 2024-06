Diretta Italia U17-Portogallo U17 ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

KOLOSSI (CIPRO) - Alle ore 19.30, alla Limassol Arena di Kolossi (Cipro), l'Italia U17 sfida i pari età del Portogallo nella finale del campionato europeo di categoria. Gli azzurrini del Ct Massimiliano Favo hanno fatto fin qui un percorso straordinario chiudendo il Girone C in vetta a punteggio pieno e superando ai quarti l'Inghilterra ai calci di rigore e la Danimarca in semifinale grazie alla rete decisiva di Federico Coletta. I lusitani, nonostante abbiano ottenuto gli stessi punti di Inghilterra e Francia, grazie alla classifica avulsa hanno chiuso il Gruppo D davanti a tutti eliminando poi Polonia (2-1) e Serbia (3-2) tra quarti e semifinale. Nell'ultimo match, sotto 2-0 fino all'ora di gioco, i ragazzi di Joao Santos hanno avuto la forza di rialzarsi ribaltando il punteggio tra 89' e 95', segnale che la squadra non molla mai fino a quando non è finita. Il Ct Favo, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così il match: "Loro sono una squadra forte, hanno tecnica e capacità individuali importanti ma, come tutte le finali, abbiamo il 50% di possibilità di vincere. Per noi, sarebbe il primo titolo in categoria, dopo tre finali perse (2013, 2018 e 2019, ndr): faremo di tutto per portare a casa il trofeo. Dobbiamo essere orgogliosi di essere arrivati fin qui. A inizio stagione, siamo partite in 54 squadre e, adesso, siamo rimaste in due".