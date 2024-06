Fagioli regista, Sekulov gol: l'Italia di Spalletti batte l'Under 20 azzurra

L'Italia di Luciano Spalletti , dopo il pareggio contro la Turchia , ha battuto per 3-1 l'Under 20 azzurra in un'amichevole giocatasi questo pomeriggio a Coverciano su due tempi da 35 minuti. Un'Italia con luce ed ombre quella odierna con discreto impegno, ritmi compassati ma anche tanti errori in particolar modo a centrocampo. Il ct azzurro Spalletti ha mandato in campo dal 1' una squadra schierata con il modulo 3-5-2: Palmisano in porta, difesa con Gatti , Buongiorno e Calafiori , esterni di centrocampo Bellanova a destra e Darmian a sinistra, Fagioli regista, la coppia F rattesi-Folorusho come interni, ed in attacco Scamacca e Raspadori .

Nel corso dei 45' iniziali Ricci ed El Shaarawy sono stati schierati con l'Under 20 mentre nella ripresa hanno preso il posto rispettivamente di Fagioli e Gatti. Italia in vantaggio già al 4' con rete di Scamacca su assist di Raspadori con Provedel che ha poi parato un rigore ad El Shaarawy al 31'.

Italia, la sfida contro l'Under 20

Raddoppio per gli uomini di Spalletti ad inizio ripresa con Raspadori su assist di Scamacca dopo una bella palla recuperata da Frattesi. Sekulov, stella della Juve Next Gen, ha riaperto la gara al 8' del secondo tempo sfruttando un errore di Bellanova mentre El Shaarawy dopo un'azione personale ha segnato il definitivo 3-1. I titolari della gara disputatasi ieri sera a Bologna contro la Turchia hanno effettuato lavoro di scarico fra campo e palestra mentre non hanno disputato l'amichevole odierna Meret per un risentimento muscolare accusato nel riscaldamento, e Barella alle prese con un affaticamento. Il programma in casa azzurra prevede adesso il rompete le righe per gli azzurri che usufruiranno di un giorno e mezzo di riposo; il ritrovo a Coverciano è fissato per la giornata di venerdì quando nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, è prevista la ripresa degli allenamenti in vista dell'ultima amichevole prima della partenza per la Germania prevista domenica ad Empoli contro la Bosnia Erzegovina.