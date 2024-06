Camarda, doppietta da predestinato: Italia campione d’Europa U17, Portogallo ko!

L' Italia U17 è Campione d'Europa per la prima volta nella sua storia: all'Alphamega Stadium di Kolossi gli azzurrini hanno liquidato il Portogallo con un secco 3-0. Praticamente non c'è mai stata partita e già nel primo quarto d'ora la squadra di Favo era avanti per 2-0 grazie alle firme di Coletta e Camarda . Nel secondo tempo è poi arrivata la doppietta del classe 2008 del Milan che quest'anno ha già esordito in Serie A con i rossoneri di Pioli .

Italia-Portogallo 3-0, la cronaca

L'Italia parte fortissimo e dopo appena 7 minuti di gioco è già in vantaggio: cross dalla sinistra di Cama e Coletta di testa porta avanti agli azzurrini, così come contro la Danimarca. Al 16° minuto ecco il raddoppio dei ragazzini di Favo: sempre Cama lancia in profondità Camarda che, dopo aver superato tre avversari, batte ancora Ferreira. Nella ripresa la musica non cambia: al 49° minuto Coletta imbecca ancora Camarda che solo davanti al portiere cala la sua doppietta personale e porta gli azzurrini sul 3-0. Non succede più nulla e dopo tre minuti di recupero l'Italia può festeggiare la conquista dell'Europeo U17.