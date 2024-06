Italia, De Siervo lancia l’allarme: “Ci possono togliere Euro 2032”

De Siervo e l'allarme stadi: "Rischiamo l'Europeo"

"I nostri stadi dovranno essere adeguati entro il temine ultimo di ottobre 2026 altrimenti c’è il rischio che quella parte di Euro 2032 ci venga ritirata" - ha spiegato De Siervo. Poi ha proseguito: "Rappresenta una sfida che non possiamo permetterci di perdere: è l’ultima chiamata. A ottobre 2026 la UEFA farà le proprie verifiche e dovremo dimostrare di aver adeguato gli impianti. È questo il momento per dimostrare che siamo un sistema compatto. Non si possono fare le infrastrutture solo per i grandi eventi, ma farlo sempre con metodo. Tante squadre di Serie B non investono sui propri stadi – magari anche per scaramanzia – e poi quando vengono promosse in A creano problemi perché devono andare a giocare le prime gare in altri impianti". Dichiarazioni che fanno seguito anche a quelle degli scorsi mesi del Ministro dello Sport durante la tavola rotonda per "Impianti e infrastrutture sportive: attori e processi - L'esperienza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026": "Continuiamo a pensare che San Siro debba ospitare le partite degli Europei 2032, ma attualmente non potrebbe farlo" - aveva ribadito. E adesso l'amministratore delegato della Serie A ha messo tutti in allerta.