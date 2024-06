Italia, Spalletti: “Convinti di avere una buona squadra”. Su Fagioli e Chiesa...

"C'è stato da lavorare, ma si è visto il lavoro che abbiamo fatto e siamo contenti del test di stasera.Siamo pronti per andare in Germania nel migliore dei modi, siamo carichi". Lo ha detto a Sky il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria dell'Italia sulla Bosnia per 1-0, ultima amichevole prima dell'esordio ad Euro 2024. "La nostra abitudine è di iniziare a giocare a calcio da dietro e siamo contenti del lavoro - spiega -. Poi è normale che ci possa essere qualche sbavatura, ma c'è il tempo per aggiustare le cose. Si sono viste triangolazioni e cose buone nell'uscita dal basso, penso che il mister sia felice del test. Ora dobbiamo solo continuare a lavorare e mettere a posto alcune situazioni. Ci sono tanti ragazzi umili e lavoratori, questo ci porterà lontano. Faccio i complimenti ai giocatori che si sono inseriti in questo ritiro", conclude il portiere.

Scamacca: "Trovata la quadra"

"Abbiamo creato tanto e scaldato i motori per una competizione bellissima e prestigiosa". Lo ha detto a Sky l'attaccante azzurro Gianluca Scamacca dopo la vittoria dell'Italia sulla Bosnia nell'ultima amichevole prima dell'esordio ad Euro2024. "Non ho bisogno di segnare per sentirmi più sicuro - aggiunge -. Mi diverto a giocare per la squadra e per i compagni, mandandoli in porta o offrendo una sponda. Dobbiamo migliorare, siamo una squadra giovane e ognuno è abituato a fare cose diverse. Oggi abbiamo trovato la quadra giusta".

Frattesi: "Gol? Potevo farne altri"

"Il gol? Potevo farne anche altri, c'è da migliorare. Se vogliamo arrivare pronti, dobbiamo mettere qualcosa in più e ci arriveremo". Così il centrocampista azzurro Davide Frattesi commenta ai microfoni della Rai la vittoria per 1-0 contro la Bosnia in amichevole. Su cosa si può fare meglio. "Le occasioni le abbiamo create, ma bisogna gestirle meglio perché al girone ne avremo meno. Si sono viste comunque cose buone", ha aggiunto. "E' la prima volta che giocavamo in questo modo e possiamo solo migliorare", ha concluso.