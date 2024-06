Italia, da Del Piero a Baggio: la top 10 dei migliori talenti azzurri

Una vera e propria leggenda del calcio italiano. Ha vinto il Mondiale del 1982 all'età di 40 anni, di fatto il più anziano di sempre a riuscirci. In più ha vinto anche l'Europeo nel 1968. Ha giocato diversi anni con la maglia della Juve in Serie A con cui ha vinto: sei scudetti, due Coppe Italia e la Coppa UEFA alla Juventus.

8. Pirlo

Uno dei migliori giocatori nel ruolo di centrocampista. Classe, freddezza e compostezza sbalorditive in fase di possesso, per non parlare della visione e della tecnica per aprire le difese o punizioni velenose. All'inizio della sua carriera ha iniziato come trequartista e poi ha arretrato il raggio d'azione. Due Champions League e due scudetti sono arrivati col Milan, e altri quattro scudetti più tardi con la Juventus, oltre alla Coppa del Mondo 2006.

7. F. Baresi

Baresi ha fatto il suo debutto con il Milan all'età di 17 anni ed è rimasto nel club per il resto della sua carriera ventennale, vincendo tutti i principali riconoscimenti in palio. Il difensore centrale è stato una parte insostituibile delle grandi squadre di Sacchi e Capello degli anni '90, formando una delle più grandi difese di tutti i tempi insieme a Maldini, Costacurta e Tassotti. È stato capitano rossonero nella doppio successo consecutivo in Champions oltre ai sei scudetti in A. L'ex centrale è ricordato come uno dei più grandi difensori centrali di sempre grazie alla sua combinazione di attributi fisici, tecnici e mentali, nonché alla sua leadership e intelligenza.

6. Totti

La sua scelta di gicoare soltanto per la Roma lo ha resto una leggenda del club, nonostante non abbia vinto tantissimi titoli. Uno scudetto, due Coppa Italia e due supercoppe italiane i trofei vinti con i giallorossi oltre a un Mondiale con l'Italia nel 2006 da assoluto protagonista. In carriera ha segnato 250 gol in A ed è il secondo capocannoniere della storia del massimo campionato italiano. Un altro dieci nella storia dell'Italia.