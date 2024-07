Figc, Gravina convoca l'assemblea elettiva: ecco la data scelta

L'Assemblea elettiva della Figc si terrà il 4 novembre, secondo quanto si apprende da ambienti del mondo del calcio. Il mandato di Gabriele Gravina alla presidenza scadrà a marzo 2025 ma già ieri, nella conferenza stampa seguita all'eliminazione dell' Italia agli ottavi degli Europei per mano della Svizzera , il numero uno di via Allegri aveva anticipato di voler convocare l'assemblea entro la fine dell'anno.

Il programma dell'assemblea

La Figc ha da poco ufficializzato la data dell'assemblea elettiva, convocata da Gravina per il prossimo 4 novembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4 dello Statuto federale; l’elezione del presidente federale; l’elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Entro quella data, tutte le altre componenti dovranno aver provveduto a loro volta all'elezione dei rispettivi presidenti.