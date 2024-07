Italia, Cannavaro: “Importante che Buffon sia rimasto con la Nazionale"

Cannavaro: "Buffon? Importante che sia rimasto"

L'ex Pallone d'Oro e capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 ha commentato la scelta di Gianluigi Buffon, che ha confermato il mandato da dirigente accompagnatore della Nazionale italiana: "Gigi ha sicuramente la voglia di continuare, di stare nel mondo della Nazionale: è un personaggio importante, ha un'esperienza incredibile, e quindi il fatto che lui sia rimasto è molto importante".

Cannavaro sull'Italia: "Bisogna cambiare qualcosa"

"Italia fuori? Sicuramente siamo tutti delusi non è stata una Nazionale che ci fatto tifare ed appassionare a questo Europeo, dispiace perché ormai sono anni che succede questo e bisogna cambiare qualcosa. Io lo dico da un bel po' e fin quando qualcosa non cambia ci ricordiamo di essere italiani soltanto quando non andiamo al Mondiale o quando usciamo dagli Europei così. Quello che c'è attualmente non sta aiutando i nostri giovani a crescere, a venire fuori, ad essere di livello internazionale, quindi va modificato".

Prandelli: "Solidarietà a Spalletti"

Presente all'evento anche l'ex Ct della Nazionale Cesare Prandelli, questo il suo commento su Euro 2024 facendo eco all'ex capitano: "Voglio esprimere solidarietà a Luciano, perché so cosa vogliono dire le critiche. Diventiamo tutti tifosi della Nazionale in estate… Stiamo discutendo su delle difficoltà di cui discutevamo già 15 anni fa. Adesso è il momento di fare qualcosa, non bastano più le parole e saremo qui tra qualche mese a riparlarne. La poca grinta? Contro la Svizzera si è avuta sensazione di impotenza. Difficile dare un giudizio su quello che può essere successo, i giocatori sembravano catatonici. Psicologicamente è difficile capire".