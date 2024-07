Italia U19: Di Maggio-Zeroli ribaltano la Norvegia, ma è Pafundi show

Esordio con vittoria per l'Italia U19 nell'Europeo di categoria. I ragazzi del ct Bernardo Corradi, campioni in carica ed in cerca del bis, ottengono i primi 3 punti contro la Norvegia. Il risultato finale è di 2-1, con gli azzurrini capaci di rabaltare l'iniziale svantaggio e con un secondo tempo di grande livello, a dispetto di una prima frazione tutt'altro che semplice. Uno degli uomini chiave della vittoria, senza dubbio, Simone Pafundi, autore di due assist.

Italia U19, esordio Europeo contro la Norvegia L'Italia scende in campo contratta, senza riuscire a girare palla con velocità e arrivando con difficoltà dalle parti di Borsheim. Eppure sono gli azzurrini a creare i primi grattacapi: prima con Di Maggio, il cui tiro viene bloccato senza problemi dall'estremo difensore avversario; poi con la punizione di Pafundi, ma la traiettoria è prevedibile.

La Norvegia cresce col passare dei minuti e passa in vantaggio: al 35' recupero palla a centrocampo, la palla arriva a Braut che, indisturbato, tira dal limite dell'area e batte Marin. La reazione azzurra però è imminente, e al 44' arriva il pari: bellissima azione di Pafundi, che di tacco serve Di Maggio, con quest'ultimo che si libera benissimo e fa esplodere uno stupendo destro a giro da fuori area, portando il risultato sull'1-1.

Corradi esulta: Pafundi show, la decide Zeroli Fiducia ritrovata e Italia che parte fortissimo nella ripresa: ci prova ancora Di Maggio, che al 49' rientra sul destro e ma la sua conclusione trova la traversa. Passano pochissimi secondi e nuovo legno: tiro mancino a giro, sempre da da fuori, stavolta di Pafundi. La palla sbatte sull'incrocio ma non entra, prontissimo Chiarodia ad insaccare in tap-in ma viene tutto annullato per fuorigioco. Al 52' per l'Italia segna per davvero: calcio d'angolo chirurgico del solito Pafundi, Zeroli ci arriva di testa e insacca. Resto di partita in controllo, con un solo brivido finale per gli azzurri (a 10' dal termine Granaas sbaglia clamorosamente a pochi passi dalla porta). Da segnalare l'esordio di Camarda, subentrato a Pafundi a 5' dalla fine. Prossimo impegno azzurro fissato tra tre giorni: il 18 luglio sfida ai padroni di casa dell'Irlanda del Nord.

Corradi soddisfatto: "Grande reazione" Al termine della sfida, queste le dichiarazioni del ct Corradi ai canali ufficiali azzurri: "Questo è l’Europeo, le difficoltà che si incontrano le conoscevamo e per questo è una vittoria ancora più importante. Abbiamo giocato su un campo che non premiava le nostre caratteristiche (dimensioni ridotte, ndr) con la Norvegia che con la sua fisicità riusciva a pressare e coprire bene. Siamo andati sotto nel punteggio, ma ho continuato a dire ai ragazzi di continuare a giocare: è stata una delle migliori reazioni che ho visto da questa squadra. Abbiamo cominciato con una vittoria e non c’era modo migliore: ora abbiamo altre due partite per conquistare il passaggio del turno. Contro l’Irlanda del Nord sarà un’altra partita non facile: dovremo giocare meno palle lunghe e più palla a terra per esaltare le nostre caratteristiche".

© RIPRODUZIONE RISERVATA