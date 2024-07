Camarda, doppietta show: tris Italia, è semifinale agli Europei U19!

Per un'Italia, quella dei grandi, che stenta a imporsi, da sotto preme un movimento che trasmette ottimismo per il futuro calcistico del nostro Paese. Infatti, dopo il successo della selezione Under 17 nella massima kermesse continentale, vola anche l'Under 19 all'Europeo di categoria, con due successi in altrettanti incontri del gruppo A e un'aritmetica qualificazione - da primi - alle semifinali con una giornata d'anticipo, un traguardo che ci regala, inoltre, la certezza di partecipare al prossimo Mondiale Under 20. Il passaggio alla finalissima, poi, con tutta probabilità, verrà conteso da una tra Francia e Spagna, le grandi favorite del girone B.