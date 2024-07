Diretta Italia U19-Ucraina U19 ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LARNE (IRLANDA DEL NORD) - Dopo il successo a giugno con l'Under 17, l'Italia sogna anche con l'Under 19 di Bernardo Corradi. Gli azzurrini, già qualificati in semifinale, alle 20 affrontano l'Ucraina nell'ultimo match del Gruppo A. Percorso netto fin qui e primo posto già assicurato: dopo il successo all'esordio con la Norvegia (2-1), infatti, è arrivato il netto 3-0 contro i padroni di casa dell'Irlanda del Nord, messi al tappeto dalla doppietta del solito Francesco Camarda e dalla rete di Zeroli. Un successo importante che permette alla Nazionale di festeggiare anche la qualificazione al Mondiale in programma nel 2025 in Cile. Doppio 0-0, invece, per l'Ucraina, al momento seconda del girone. Alla vigilia Corradi ha annunciato: "Faremo dei cambi, sì, perché l’idea è quella di mettere benzina nelle gambe a tutti: questo ci permetterà nella preparazione, nello studio e nella strategia di avvicinamento alla semifinale di arrivare con tutti gli elementi al 100% della condizione. I cambi li faccio non perché do meno importanza alla partita, perché noi vogliamo provare a vincerle tutte da qui fino alla fine, ma perché questo può permetterci di essere al meglio possibile. La casa che stiamo costruendo sta venendo su bene. Diciamo che è una multiproprietà, perché i proprietari sono i ragazzi, anche quelli che hanno partecipato alla costruzione di questo gruppo negli stage passati. Hanno un senso di responsabilità molto elevato e hanno bisogno di pochi richiami", ha concluso il ct degli azzurrini.