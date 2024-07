Italia, il calendario della Nations League: date, orari e dove si gioca

L'Italia ha piano piano dimenticato la delusione dell'Europeo in Germania. L'eliminazione per mano della Svizzera ha lanciato un grido d'allarme ma la Federazione è sicura di andare avanti con Luciano Spalletti nel ruolo di Ct perché il progetto con il tecnico è su base pluriennale e con obiettivo il Mondiale 2026. Importante, però, sarà anche la Nations League perché darà punti importanti per il ranking e in più le finaliste avranno un pass per i playoff proprio del prossimo Mondiale. In queto senso la FIGC ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il calendario dell'Italia con le partite in programma nel proprio girone tra settembre, ottobre e novembre.

Nations League: l'Italia, il girone e il programma Nella giornata odierna sono diventate ufficiali anche le sedi delle gare in cui l'Italia sarà impegnata nella prossima Nations League. Nel girone 2 della Lega A, gli azzurri dovranno affrontare Francia, Belgio e Israele. L'esordio proprio il 6 settembre contro i transalpini al Parco dei Principi e tre giorni più tardi a Budapest con gli israeliani. A ottobre le due gare in casa contro il Belgio allo Stadio Olimpico e poi a Udine con Israele.

Mentre a novembre le ultime e decisive gare contro i belgi a Bruxelles e poi a chiudere a San Siro contro la Francia il 17 novembre. Un girone non semplicissimo in cui l'Italia dovrà lottare per qualificarsi nelle prime due e avanzare al turno successivo, ovvero ai quarti di finale che si giocheranno a marzo 2025. Di seguito il calendario dettagliato con orari, sedi e date dei match degli azzurri:

NATIONS LEAGUE, IL CALENDARIO DELL'ITALIA 6 settembre 2024: Francia-Italia (ore 20.45 – Parco dei Principi, Parigi)

9 settembre 2024: Israele-Italia (ore 20.45 – Bozsik Arena, Budapest)

10 ottobre 2024: Italia-Belgio (ore 20.45 – Stadio Olimpico, Roma)

14 ottobre 2024: Italia-Israele (ore 20.45 – Stadio Friuli, Udine)

14 novembre 2024: Belgio-Italia (ore 20.45 – Stadio Re Baldovino, Bruxelles)

17 novembre 2024: Italia-Francia (ore 20.45 – Stadio Giuseppe Meazza, Milano) Nations League, il nuovo regolamento Rispetto alla passata edizione, che prevedeva l’accesso diretto della prima classificata alla Final Four, a passare il turno saranno le prime due del girone, che a marzo 2025 giocheranno i quarti di finale (andata e ritorno). Le vincenti dei quarti otterranno quindi il pass per le Finals, in programma nel giugno 2025 in casa di una delle quattro finaliste. La quarta classificata del girone retrocederà nella Lega B, mentre l'ulteriore novità è rappresentata dalla terza che giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B. Le nazionali finaliste avranno a disposizione un pass per i play off del Mondiale 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA