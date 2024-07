Europei U19, sarà ancora Italia-Spagna in semifinale

BELFAST (Irlanda del Nord) - Saranno Italia-Spagna e Francia-Ucraina le due semifinali dell'Europeo Under 19, in programma giovedì 25 luglio. Nell'ultimo match del girone B, infatti, Spagna e Francia hanno pareggiato 2-2, mentre nell'altro match è arrivato un 3-3 fra Turchia e Danimarca: turchi terzi e allo spareggio per il Mondiale con la Norvegia. Così come lo scorso anno a Malta, dunque, gli azzurrini affronteranno le Furie Rosse. L'ordine delle semifinali è ancora da definire (la prima è in programma alle 15 e la seconda alle 20 a Windsor Park a Belfast).

Bleus e Furie Rosse sono la terza e la quarta nazionale qualificate al Mondiale Under 20 del prossimo anno in Cile. Nel 2025 in Sudamerica ci sarà una quinta squadra europea, che uscirà dallo spareggio fra Norvegia e Turchia, che hanno chiuso al terzo posto i rispettivi raggruppamenti e si affronteranno, sempre giovedì, alle 17:30.