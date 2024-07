Buffon ds della Nazionale: bene, purché non sia un ruolo decorativo

La nomina di Gianluigi Buffon quale direttore sportivo della Nazionale è una rara, buona notizia, nel panorama azzurro tenebra post disastro europeo. Dicono che il raggio d'azione del Totem delle 176 presenze, del campione del mondo 2006. verrà ampliato e non sarà limitato alla presenza nel Club Italia in occasione degli impegni agonistici: Gigi terrà i rapporti con le società e con i giocatori, manterrà contatti costanti con i convocati, con i convocandi e con le nazionali giovanili che fanno capo a Maurizio Viscidi, l'uomo delle sette finali europee e di una finale mondiale con le rappresentative di pertinenza: dimostrano quanto non sia vero che il nostro calcio sia povero di talenti. Ciò detto, l’importante è che Buffon possa mettere concretamente tutto il peso della sua esperienza in Nazionale al servizio della Nazionale. Che in questo momento ne ha un disperato bisogno.