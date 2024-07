Diretta Italia U19-Spagna U19 ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo la sconfitta indolore per 3-2 contro l'Ucraina nell'ultima giornata del Gruppo A, l'Italia torna in campo dove affronterà la Spagna nella semifinale degli Europei di categoria. Gli azzurrini di Corradi hanno chiuso in testa il proprio girone grazie alle vittorie contro l'Irlanda del Nord e la Norvegia. Gli spagnoli, allenati da Lana, si sono qualificati come secondi alle spalle della Francia capolista. L'altra semifinale in programma vedrà in campo proprio i francesi affrontare l'Ucraina.