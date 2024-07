Italia, niente finale all'Europeo U19: vince la Spagna con Fortuny al 100'

Niente da fare per gli azzurrini. Gli uomini di Corradi - reduci dal ko contro l’Ucraina - cadono contro la Spagna nel match valido per la semifinale dell’Europeo U19, rinunciando così al sogno di poter replicare il trionfo dello scorso anno rimediato nella finale di Malta contro il Portogallo. Tante le iniziative dell'Italia, in controllo del gioco per gran parte della gara. Tante però anche le occasioni fallite. All’ultimo atto del torneo, la selezione di Lana - che ottiene così la rivincita dopo il ko contro gli azzurrini nella semifinale della scorsa edizione - affronterà la vincente tra Francia e Ucraina.

Il racconto della partita

Parte bene l'Italia, che si aggiudica da subito il controllo del gioco. La prima occasione da gol si presenta al 14’ minuto, con Pafundi che sfiora il palo su calcio di punizione. Gli azzurrini costruiscono tanto costringendo la Roja a difendere gli spazi. Al duplice fischio però le marcature restano involate. Nella ripresa, gli uomini di Corradi tornano alla carica con Zeroli, che fallisce un rigore in movimento dopo aver ricevuto l'assist di Bartesaghi autore di un grande contropiede in solitaria. La Roja prova allora a entrare in partita, ma l'Italia torna a rendersi pericolosa con Di Maggio che costringe Jimenez a intervenire su un gran tiro dalla distanza.

Pochi minuti dopo è ancora Pafundi a impensierire il portiere avversario. Al triplice fischio le due formazioni restano sullo 0-0. Ai supplementari, un nuovo brivido azzurro attraversa la difesa spagnola, con Ebone che non riesce ad approfittare di un errore in costruzione degli avversari. Poi, al 100' la Spagna trova il vantaggio con Fortuny, centrocampista in forza al Real Madrid che riceve palla in area e di sinistro batte Marin. Il portiere giallorosso evita successivamente il raddoppio degli uomini di Lana con un grande intervento su Rodriguez. A pochi minuti dal termine, arriva l'ennesimo e ultimo spreco dell'Italia che manca il pareggio con Zeroli a due passi dalla porta: 1-0 il risultato finale.