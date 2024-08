Italia, i convocati di Spalletti per la Nations League: ci sono tre Juve

Niente Nazionale per Barella : il centrocampista dell' Inter si opererà al naso. Il calciatore italiano sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento per "liberare" le vie aeree e dovrà rinunciare agli impegni di Nations League contro la Francia e Israele . Nessuna preoccupazione in casa nerazzura, visto che l'operazione era in programma già da tempo. Inzaghi potrà fare utilizzare per il match odierno contro l'Atalanta e tornerà a disposizione per la quarta giornata di Serie A contro il Monza.

Barella, niente Nazionale: salta Francia e Israele

Spalletti non potrà contare così su uno dei giocatori più importanti per il big match al Parco dei Principi contro la Francia in programma venerdì 6 settembre, valido per l'esordio in Nations League. Una perdita importante in una sfida che suscita sempre grandi emozioni. Non ci sarà neanche lunedì 9 settembre, contro Israele a Budapest. La mezz'ala è uno dei punti di riferimento dell'allenatore dell'Italia, sia per gli inserimenti sia per i gol e tutto il lavoro che fa senza palla.

