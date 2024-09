Italia, novità Kean e Bastoni: le condizioni in vista della Francia

Italia, le condizioni di Kean e Bastoni

Tutta la squadra ha lavorato in gruppo ad eccezione di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha infatti svolto un lavoro a parte con un preparatore e le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni. Resta quindi al momento in dubbio la sua presenza per l'esordio in Nations League in programma venerdì contro la Francia. Buone notizie invece per Alessandro Bastoni che aveva lasciato in anticipo il campo nel corso dell'ultima sfida dell'Inter contro l'Atalanta.

