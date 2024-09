Spauracchio Mbappé, Spalletti sorride: "Bella Italia, mettiamo a posto le cose"

Donnarumma: "Iniziato un percorso nuovo"

Durante l'allenamento di questa mattina, a cui hanno partecipato tutti i 23 azzurri ed un giovane della Fiorentina Primavera, Lapo Deli, è stata testata la possibile formazione, modulo 3-5-2, Di Lorenzo (in vantaggio su Gatti e Buongiorno), Bastoni e Calafiori in difesa, Bellanova (più di Cambiaso) e Dimarco sulle fasce, Frattesi, Ricci (in ballottaggio con Fagioli) e il rientrante Tonali nel mezzo, in attacco Retegui e Raspadori, mentre Kean potrebbe rivelarsi una freccia da giocare a gara in corso. Tra i pali sicuramente Gigio Donnarumma che da capitano ribadisce: 'Abbiamo iniziato un percorso nuovo, siamo carichi e vogliosi di ricominciare. Bisogna guardare avanti ma sempre tenendo conto degli errori commessi in Germania - ha ammonito il portiere a Raisport - Vedo la squadra con le motivazioni giuste. Ci sono insomma i presupposti per fare una grande partita''. Oltretutto sarà particolare per Donnarumma visto che giocherà al Parco dei Principi, lo stadio del suo club, il Psg, affrontando tanti compagni ed ex compagni fra i quali Mbappè.