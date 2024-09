Diretta Francia-Italia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARIGI (FRANCIA) - Dopo il flop all'Europeo in Germania, con l'eliminaziona agli ottavi di finale per mano della Svizzera, l'Italia è chiamata a rispondere prendere nella gara d'esordio della Lega A di Nations League in programma alle ore 20.45 al Parco dei Principi di Parigi contro la Francia. Gli azzurri sono costretti a mettersi alle spalle la deludente kermesse continentale per ripartire con l'obiettivo di centrare la qualificazione al prossimo Mondiale, appuntamento che la nostra Nazionale salta ormai da due edizioni: Russia 2018 e Qatar 2022. Nella conferenza stampa della vigilia il commissario tecnico Luciano Spalletti ha rinnovato la fiducia nei suoi ragazzi rivelando: "Dopo i primi tre giorni di lavoro, dopo averli allenati questi ragazzi mi hanno regalato il primo sorriso calcistico dopo l'Europeo. Ho visto belle cose, ritmo, passione, disponibilità, dare del tu al pallone. È questa la chiave per rimettere a posto le cose". L'Italia riparte dal Parco dei Principi e dalla sfida contro i vicecampioni del mondo, di certo un test che fornirà le risposte che il ct cerca e dirà di più sul futuro della nostra Nazionale.