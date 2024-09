Spalletti: "Italia, follia e forza mentale. Cosa è cambiato dagli Europei"

Dopo gli ottavi con la Svizzera, le aspettative sulla squadra avevano raggiunto il minimo storico, e con lo svarione di Dimarco avevano toccato il fondo laddove ci fosse rimasto ben poco da scavare. Non però tra gli 11 in campo, che nonostante tutto sono stati in grado di unire i cocci e mettere su un’Italia bella e sopratutto prolifica. Il gol gioiello del terzino nerazzurro è l’emblema della via del riscatto tracciata dal tecnico. Non resta ora che fidarci che sia la volta buona. Il prossimo impegno, vedrà gli Azzurri affrontare Israele - la selezione di Alon Hazan ha perso contro il Belgio di Domenico Tedesco con il finale di 3-1 - nell'incontro in programma lunedì 9 settembre alle ore 20.45. La Francia ospiterà invece De Bruyne e compagni al Parc Olympique Lyonnais.

Spalletti: "Ecco cosa è cambiato"

"Impresa? Non è mai troppo. C'è sempre la possiblità di fare meglio - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Era importante stare in campo da squarda al di la dell'infortunio e rimanere in campo dopo l'errore, e anzi dimostra doppiamente forza mentale, perché le cose che accadono vengono soprattutto dalla testa, dalle cose di cui si ha timore. Però poi è la forza mentale che fa la differenza. Le difficoltà vanno risolte dentro noi stessi. Cosa è cambiato rispetto all'Europeo? Abbiamo scelto giocatori con una condizione fisica diversa dal finale di campionato. Abbiamo trovato ragazzi giovani che hanno voglia di dimostrare il loro livello e la passione che è la chiave del successo. Tonali? Ha fatto una partita magnifica e dato grandi sgasate negli ultimi 5 minuti quando pensavamo non ne regesse 90. È un giocatore fortissimo", ha concluso Spalletti.

Dimarco: "Non era facile ripartire"

Al termine della gara è intervenuto anche Federico Dimarco, autore del gol del pareggio. "Non era facile ripartire dopo un Europeo così. Ma abbiamo fatto una grande partita e ci voleva questa vittoria per tirare su il morale della squadra. Siamo stati bassi, poi ci sta concedere qualche tiro alla Francia, ma siamo felici sia per i gol che per la prestazione. Questa vittoria ha un bel peso, non è mai facile battere la Francia, dobbiamo continuare così".