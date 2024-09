Donnarumma: "Italia, il segreto per vincerla. Dopo aver subito gol..."

Donnarumma: "Spalletti ci ha detto che..."

"È stato fondamentale per rimanere in partita e vincerla - ha dichiarato il portiere del Psg ai microfoni Rai - . Siamo un po’ tutti abituati a giocare con questo modulo. Il mister ci ha detto cosa abbiamo sbagliato durante l’Europeo. Siamo stati intelligenti a capire cosa fare e abbiamo fatto una partita stupenda. Tutti hanno dato il loro aiuto, inclusi gli attaccanti che tornavano a dare una mano. E vedendo tutto questo mi è tornato il sorriso. Se me l’aspettavo? Ho visto un atteggiamento giusto e diverso durante la settimana, un ambiente compatto con il sorriso e voglia di lavorare. Sono tornati i vecchi sorrisi e questo è stato incredibile. È stato complicato rimetterla in piedi ma alla fine ce l’abbiamo fatta", ha concluso Donnarumma.