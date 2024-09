Pagelle Italia: Cambiaso arma in più, Ricci sorprende, Dimarco regala una perla

Un trionfo e non solo per la statistica, visto che l’Italia non vinceva in Francia da 70 anni, ma per la personalità, l’organizzazione e persino la qualità con cui gli azzurri hanno ribaltato la Francia. Che già di suo era uno spauracchio prima di scendere in campo e che in più è passata in vantaggio dopo appena 12 secondi: c’erano tutti i presupposti per una imbarcata devastante. Invece l’Italia, che pure ha sbandato ancora qualche minuto, si è riorganizzata e ha compiuto una straordinaria impresa, perché di questo si tratta, che ha d’un colpo spazzato via la cappa di malumore che opprimeva l’ambiente dopo il bruttissimo Europeo.