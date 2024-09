Buffon carica l'Italia: "Una prestazione che fa battere il cuore"

La doccia fredda dopo 14 secondi, la rabbiosa reazione e la vittoria finale. Inaspettata, ma cercata e voluta a tutti i costi. L'Italia ha saputo tener testa alla Francia di Deschamps e l'ha ribaltata nella ripresa con una prestazione importante. È stata una risposta importante alle critiche ricevute subito dopo l'eliminazione dall'Europeo per mano della Svizzera. Una vittoria che non cancella quanto è successo, ma almeno fa ripartire con il piede giusto gli azzurri in ottica qualificazioni ai prossimi mondiali. Una prova importante dell'Italia che ha voluto sottolineare anche Buffon con un messaggio sui social.