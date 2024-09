“Secondo te faccio questo?”: Spalletti sbalordito dal giornalista francese

Spalletti, conferenza Francia-Italia

"Nella ripresa i giocatori italiani cadevano spesso, era una tattica?". Senza ombra di dubbio una domanda molto particolare che ha colto di sorpresa anche Spalletti: "Cioè secondo lei utilizzo la tattica di far cadere i calciatori?". Questa è stata inizialmente la risposta, quasi incredula, del commissario tecnico che poi ha aggiunto: "Mah... A me è sembrato che in 2-3 situazioni non c'è stato fischiato fallo. Noi non siamo sfuggiti dalla partita, ma non veniamo da un buonissimo momento e abbiamo badato a fare sempre blocco squadra. Durante la partita facciamo ciò che ci porta più vantaggio a noi, non agli altri...".