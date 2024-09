"Solo due italiani giocherebbero nella Francia": Maignan non la prende bene

PARIGI (FRANCIA) - Il ko (3-1) rimediato in rimonta al Parco dei Principi contro l'Italia nel match d'esordio della Lega A di Nations League lascia degli strascichi nello spogliatoio della Francia . Secondo quanto riferito dal quotidiano L'Équipe, Mike Maignan non avrebbe preso bene la sconfitta contro gli azzurri e nel postpartita si sarebbe reso protagonista di un duro sfogo con la squadra. Il portiere del Milan avrebbe preso la parola e per circa due minuti avrebbe sottolineato cosa non è andato in campo rimproverando ai compagni l'atteggiamento poco combattivo mostrato sul terreno di gioco. L'estremo difensore francese avrebbe detto che solamente due calciatori dell'Italia giocherebbero titolari nella Francia . Nessuno ha osato interromperlo, nemmeno due leader dello spogliatoio come Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.

Maignan furioso dopo il ko contro l'Italia

Con sei reti subite nelle prime tre gare di campionato con il Milan e le tre incassate dall'Italia, fanno nove i gol presi da Maignan in questo difficile avvio di stagione. L'estremo difensore rossonero, ha comunque smorzato i toni in zona mista, commentando così la débâcle contro la Nazionale di Luciano Spalletti: "È una sconfitta che fa male. Volevamo partire dopo l’Europeo con una vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti. È stata una giornata brutta, abbiamo trovato una grande squadra che si è difesa bene. Non possiamo chiudere tutte le partite con la porta inviolata. Io l'ho presa male, il gruppo l'ha presa male". Lunedì i Galletti affronteranno il Belgio: "Dobbiamo riprenderci subito - commenta Maignan -. Quello che viene detto nello spogliatoio resta tra noi. Ne discuteremo. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Quando perdiamo una partita, non è la fine del mondo. Abbiamo tutti un ruolo da giocare in campo. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, la squadra francese deve vincere. Non cercheremo scuse, ci metteremo in discussione e andremo avanti".