Israele-Italia, come stanno Calafiori e Pellegrini: gli aggiornamenti

Spalletti deve fare i conti con l'infermeria dopo l' ottimo esordio in Nations League contro la Francia . Gli azzurri hanno messo in mostra una prova che richiama perfettamente le idee del commissario tecnico e hanno così tracciato una nuova strada. L'allenatore però dovrà fare a meno di Calafiori e probabilmente anche Pellegrini, entrambi usciti malconci dal Parco dei Principi.

Italia, come stanno Calafiori e Pellegrini

Pellegrini ha riportato un indurimento al flessore accusato durante il primo tempo del match, che lo ha costretto ad abbandonare il campo e lasciare spazio a Raspadori. Le sensazioni non sono positive e dovrebbe saltare il match di Budapest contro Israele. Non ci sarà certamente Calafiori: il difensore, autore di una grande prestazione da braccetto sinistro della difesa, ha subito un intervento fortuito di Dembelè che lo ha messo ko. Nella giornata di ieri 7 agosto non era presente sul pullman che ha portato la Nazionale ad allenarsi. E ora è arrivata la conferma del suo forfait per un trauma contusivo del polpaccio sinistro. ll difensore farà quindi rientro al club di appartenenza, l'Arsenal. Al suo posto il favorito è Buongiorno, che lo ha anche sostituito nel corso del match contro la Francia.