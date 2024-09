Spalletti: "Anche senza Baggio, Totti o Del Piero l'Italia è sempre forte"

Dopo il convincente successo per 1-3 sulla Francia , l' Italia è pronta a riscendere in campo. Domani gli azzurri sfideranno Israele (in quel di Budapest, per motivi di sicurezza) per la seconda gara del gruppo 2 di Nations League . Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha presentato la sfida nella sala stampa della Bozsik Arena : a precederlo in conferenza Samuele Ricci . Tempo di dichiarazioni per gli azzurri prima della rifinitura per delle ore 18.

Israele-Italia, Spalletti in conferenza

Così Spalletti ai giornalisti presenti: "Se non ci arriviamo bene da un punto di vista mentale, come contro la Francia, questa partita potrebbe rappresentare una trappola". Riccardo Calafiori sarà indisponibile e quindi qualcosa cambierà in difesa, ma ci saranno altri cambiamenti? Così il ct: "Penso che sia difficile riproporre in blocco la squadra che ha iniziato la partita con la Francia. Impossibile smaltire la fatica in due giorni, oggi vedremo come stanno ma 3-4-5 calciatori ci sta di cambiarli".

Sandro Tonali è tornato e si è subito dimostrato importante per la Nazionale: "Eravamo tutti a braccia aperte ad accoglierlo. Per noi diventa un calciatore importante per l'Italia viste le sue qualità: ora lo abbiamo, è un Tonali nuovo, voglioso di far rivedere la sua qualità di giocatore. Ha capacità di aiutare tutti in campo perché sa fare tutto, e poi i compagni di squadra gli vogliono molto bene: averlo ritrovato nello spogliatoio anche per gli altri è stato motivo di grande piacere".