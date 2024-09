Diretta Israele-Italia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BUDAPEST (Ungheria) - L’Italia stasera torna in campo per la seconda giornata di Nations League contro Israele. Ancora una volta, al netto delle qualità tecniche che comunque sono la precondizione che ti fa giocare a pallone, il ct Luciano Spalletti mette l’accento sulla gestione del gruppo: "Ho visto un gruppo molto coeso. La differenza della qualità degli allenamenti l’ha fatta anche il numero dei giocatori portati, il fatto di averne lasciato qualcuno fuori ha disturbato molto. E poi c’è il discorso di mettere sul campo, tutti, un mix di qualità differenti. Il carattere? Da sempre sono stato convinto che le soluzioni le avrei trovate nella qualità dei calciatori e nella qualità del gioco della squadra. Poi mi sono ritrovato spesso con dei professionisti che hanno saputo anche lottare, oltre a possedere qualità. In questo momento c’era bisogno di riscoprire soprattutto questa forza, una forza di carattere e di spirito. E contro la Francia ho visto tante cose belle. Sono fiducioso di poterla rivedere". La vicinanza degli impegni obbliga Luciano Spalletti a un turnover mirato che terrà conto soprattutto delle condizioni fisiche dei vari azzurri. Certa, come potete leggere sopra, la sostituzione dell’infortunato Calafiori con Buongiorno, non è impossibile che in difesa possa cambiare altro già in avvio. Israele invece si presenta alla sfida di questa sera contro l’Italia con tutti i migliori giocatori a disposizione, ad eccezione dell’infortunato Eli Dasa, con la voglia di dare seguito alla bella prestazione di venerdì sera a Debrecen, quando la squadra di Ran Ben Shimon ha dato del filo da torcere, sicuramente almeno per tutto il primo tempo, al Belgio di De Bruyne, per poi essere sconfitta 3-1 (la prima frazione di gioco era terminata 1-1) e calare comunque inesorabilmente nella ripresa