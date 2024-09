Spalletti, per Chiesa ruolo 'alla Allegri': "Lo vedo così. Cosa serve a Kean"

"Tutte le insidie di cui avevamo parlato si sono viste nel primo tempo. Loro si abbassano molto, poi magari per un po' di stanchezza non sei così lucido e non fai le scelte giuste, non sei pulito e diventa difficile trovare spazio per le imbucate. Per cui il fatto che siano stati in ordine senza mai perdere equilibrio, aspettando il momento adatto è stato fondamentale, Squadra maturissima". Così Luciano Spalletti ai microfoni Rai dopo la vittoria dell'Italia per 1-2 contro Israele nella seconda partita di Nations League. "Da un punto di vista tattico siamo stati molto bravi a riconoscere le posizioni anche perché sono messi nelle condizioni di giocare come giocano nei club, per cui sanno benissimo cosa fare e a volte si trovano a occhi chiusi", ha concluso il ct azzurro.