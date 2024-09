Pagelle Italia: Gatti attento, Kean con dedizione, Tonali feroce e lucido

Dopo il bel successo in rimonta al Parco dei Principi contro la Francia, l'Italia batte anche Israele e vola in vetta alla classifica della Lega A di Nations League. Gli azzurri concedono il bis aggiudicandosi la sfida sul neutro di Budapest grazie alle marcature, una per tempo, di Davide Frattesi e Moise Kean. Per il centrocampista dell'Inter, in gol anche contro i Galletti, si tratta del sesto centro nella nuova gestione: da quando Luciano Spalletti ha preso il posto di Roberto Mancini sulla panchina azzurra (16 partite), il romano classe '99 si è trasformato in un vero e proprio bomber scalzando di gran lunga i vari Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Federico Chiesa, Nicolò Barella e Domenico Berardi, tutti a quote due in questa speciale classifica. Nella notte ungherese ha ritrovato la gioia del gol anche Moise Kean interrompendo un digiuno che durava da tre anni: l'ultima sua rete in azzurro risaliva all'8 settembre 2021, doppietta alla Lituania nel 5-0 di Reggio Emilia valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.