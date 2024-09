Italia U20, niente da fare: la Germania U20 si impone 3-0

Brutta sconfitta per l'Italia U20 contro la Germania U20. Nel match valevole per la Elite League, competizione europea nota anche come Torneo Otto Nazioni U20, i tedeschi si sono imposti con un sonoro 3 a 0 consolidando il primato nel girone. Restano appaiati a 3 punti i ragazzi di Corradi, ottenuti con il successo con la Repubblica Ceca lo scorso giovedì. Ci sarà un mese per capire cosa sia andato storto nell'organizzazione del gioco dei campioni in carica. Il prossimo impegno, con l'Inghilterra, è in programma il 10 ottobre.