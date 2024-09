Italia, Bonucci-Barzagli e le punte più forti sfidate: finale a sorpresa

Leonardo Bonucci (che ha da poco avviato il cammino tra i banchi di Coverciano) e Andrea Barzagli, sono stati membri della BBC. Insime a Giorgio Chiellini, hanno rappresentato la colonna della retroguardia della Juventus, ma anche dell'Italia. I due ex bianconeri sono stati invitati dai canali social della Nazionale a partecipare ad un simpatico gioco. Si tratta della piramide degli attaccanti più forti affrontati con la maglia azzurra indosso, da posizionare nella fascia (da 1 a 4) senza conoscere il calciatore che verrà nominato successivamente. Quattro posti in quarta fascia, tre in terza, due in seconda e una in prima.

Barzagli-Bonucci, le punte più forti sfidate con l'Italia Il primo nome scelto è quello di Zlatan Ibrahimovic, con Bonucci e Barzagli che decidono di inserirlo in terza fascia. Tocca poi a Fernando Torres: Barzagli indeciso ma con Bonucci che predilige inserirlo in seconda fascia. Thomas Muller all'unisono viene inserito in terza insieme a Ibrahimovic, mentre Neymar senza troppi dubbi in seconda. Viene poi fuori il nome di Romelu Lukaku, posto in quarta fascia, con Barzagli che specifica: "Ci mancherebbe eh (a sottolineare come sia forte, ndr), però qualcuno lo dobbiamo mettere lì, è il gioco". È il turno di Franck Ribery, inserito in terza, mentre Robin van Persie "grandissimo giocatore, ma tocca metterlo quarto".

Poi Luis Suarez: "È una fregatura", ma Barzagli dice "Io ho in mente già il primo, quindi lo mettiamo quarto, anche se non è da quarto". Chicharito Hernandez inserito senza troppi dubbi nell'ultimo posto disponibile in quarta fascia. Resta soltanto il primo posto, ma se Barzagli pensava capitasse Cristiano Ronaldo, gli viene fatto notare che la lista era dei giocatori contro cui hanno giocato insieme, e CR7 non è tra quelli. Al primo posto dunque... Wayne Rooney. Ma cambierebbero qualcosa a posteriori? "Neymar al primo posto e Ibra in seconda fascia" la risposta di entrambi.

