Spalletti: “Chiesa e Politano nei nostri pensieri". Sul Napoli di Conte...

La sua ex squadra, il Napoli , è tornato primo in classifica dopo la tormentata scorsa stagione. Ultima vittoria, contro il Monza: "Ieri sera ho assistito alla partita, ho trovato uno stadio che ha sostenuto la squadra e che sente questa forza nuova che ha questo gruppo di calciatori, secondo me un gruppo di calciatori molto importante. Se vedo delle somiglianze tra questo e il mio Napoli? Sì, ce ne sono e ora che ha sistemato un po' la squadra mettendo il centrocampista in più gli assomiglia ancora di più".

Ed è convinto della nuova guida, Antonio Conte: "La squadra nel primo tempo andava a prendere l'avversario in maniera forte, a fare la partita, fino a che non ha messo a posto il risultato ha pressato altissimo e si è visto anche un buon calcio. Poi ha un allenatore espertissimo, per cui lui lo sa da solo qual è la strada che deve percorrere" sottolineando come "7-8 calciatori facevano parte della stessa formazione che avevo io, in più la società ha lavorato bene per mettere a disposizione un gruppo di calciatori forti che possa far vivere alla città quelle emozioni lì. Ma poi si accorgeranno che, oltre che farle vivere, vivranno le emozioni che questa città restituisce loro, vedendo poi attaccamento e disponibilità".

Secondo il tecnico, è importantissimo che "tutti riescano a dare questa disponibilità ai compagni di reparto, perché per diventare fortissimi non servono le qualità di undici calciatori ma le qualità di undici calciatori messe a disposizione del collettivo della squadra. Allora si diventa extra forti, super forti. È quello che è successo poi nella stagione dello scudetto. In questo calcolo, in questa addizione di forze c'è da mettere anche l'entusiasmo dei tifosi, la forza che ti sa trasmettere l'amore di Napoli".

Spalletti sul campionato: "Sarà diverso da quello che è stato all'inizio"

Il campionato di Serie A, nonostante le poche partie disputate, ha già riservato numerose sorprese. Ma per Spalletti..."sarà un campionato che può essere diverso da quello che è stato l'inizio perché ancora si devono assestare tante cose, si devono trovare degli equilibri importanti e ci sono diverse squadre che sono alla ricerca degli equilibri".

Per l'ex Roma, paradossalmente la prima sconfitta dei partenopei gli ha dato un vantaggio: "Il fatto che Napoli sia partito con quella sconfitta e poi abbia subito sterzato e abbia rimesso a posto le cose in pochissimo tempo è un grande vantaggio per questa squadra nel futuro".