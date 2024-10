Spalletti chiama Di Gregorio: i convocati Italia, quattro prime volte

Spalletti ha ufficializzato la lista dei convocati per i match di Nations League dell' Italia . Gli azzurri, dopo i successi contro la Francia e l'Israele, possono confermarsi per tenere la testa del girone. La Nazionale dovrà vedersela con il Belgio di Tedesco il 10 ottobre e di nuovo contro la squadra di Shimon il 14 ottobre. Prima chiamata per il portiere della Juventus , Di Gregorio , e anche per il difensore del Milan Matteo Gabbia, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli e l’attaccante del Monza Daniel Maldini.

Italia, i convocati di Spalletti

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

I precedenti con Belgio e Israele

Questi i precedenti come riportato sul sito della Figc: "Giovedì 10 ottobre andrà in scena il 25° confronto con il Belgio: il bilancio per gli zzzurri è di 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Per i Diavoli Rossi terza volta a Roma, dove l’Italia è in serie positiva da 7 gare: 6 vittorie e un pareggio tra il 2015 e il 2023. L’ultimo ko risale all’agosto 2013, 1-2 con l’Argentina in amichevole. Un mese dopo il successo ottenuto sul campo neutro di Budapest, l’Italia tornerà ad affrontare Israele a Udine: settimo confronto, finora 5 vittorie e un pareggio. Al ‘Friuli’ la Nazionale è imbattuta (7 vittorie e 2 pareggi nelle 9 gare finora disputate)".