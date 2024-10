Spalletti: Fagioli vede dove altri non arrivano. Gatti non convocato perché...

Spalletti: "La Nazionale è un'emozione permanente"

"Per me non si gioca troppo, per me bisogna essere attrezzati per giocare molto. Bisogna far giocare anche chi è dietro, far crescere tutti. Però quando non si fa risultato si dice che è colpa delle scelte, delle riserve, non si favorisce questa crescita. Se si continua a fare questi ragionamenti vuol dire restare attaccati a degli alibi: si può giocare spesso e fare un calcio di alto livello, è chiaro che poi vanno valutati anche gli avversari" ha aggiunto Spalletti. Il ct azzurro ha poi spiegato: "Dobbiamo far vedere di essere squadra, che sa comportarsi come assieme, con giocatori che non fanno lo scaricabarile. Dobbiamo essere un gruppo forte. Per far bene dovremmo avere un giocatore offensivo in più. Ma abbiamo la fortuna di avere molti centrocampisti che si inseriscono e hanno confidenza con il gol. Per me la Nazionale è un'emozione permanente, ma anche per i calciatori mi sembra che sia così. Ai calciatori dobbiamo credere. Quando dicono di star male è perché stanno male. Oggi Kean aveva male alla schiena, lo abbiamo fatto venire per valutarlo".