Italia-Belgio, Spalletti: Gioca Pellegrini, ecco perché Chiesa non c'è

Spalletti sulle qualità del Belgio

"Conosco bene tutti i calciatori, che giocano nelle squadre più forti d'Europa. L'insidia più grande è la velocità nel reparto offensivo. Il Belgio ha calciatori con grande qualità nel puntare l'uomo. Anche il loro allenatore è molto bravo. Proprio per questo domani dovremo essere molto attenti, dobbiamo sapere che l'avversario è molto forte. "Il Belgio non ha mai vinto niente? Non so cosa gli sia mancato, ma per vincere bisogna essera al top. Questa squadra ha qualità. Ha un incrocio di generazioni che gli ha dato moltissimo sotto l'aspetto calcistico. Hanno dei calciatori che sono molto strutturati con tanta velocità nel reparto offensivo che è sempre difficile da difendere". Sui calciatori italiani all'estero, Spalletti ha affermato che: "Avere giocatori che sanno l'aria che si respira in partita di spessore. Giocare in squadre e certe partite come fa Riccardo per noi è fondamentale".