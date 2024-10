Italia U19, pari e show con sei gol: Camarda e compagni beffati al 94'

Luna park di emozioni allo stadio Benelli di Ravenna dove è andata in scena la partita tra l' Italia U19 e i pari età del Galles. Tantissime le emozioni e anche i gol con il match che si è chiuso con un pirotecnico 3-3 con due reti arrivate proprio in pieno recupero e a gara quasi conclusa. Una prova importante per gli azzurrini allenati dal ct Bollini che hanno dato continuuità alle buone partite disputate anche a settembre. È iniziato con il piede giusto il nuovo corso e la squadra ha iniziato a trovare i propri meccanisimi di gioco.

Italia-Galles Under 19, la cronaca

Una formazione interessante, quella dell'Italia U19, e con tanti giocatori nuovi rispetto alle chiamate precedenti. Per questo il lavoro di Bollini non è affatto semplice, ma il gruppo ha risposto bene anche andando sotto contro il Galles. Sono stati proprio gli ospiti a passare avanti con Yoganathan, ma gli azzurrini hanno trovato il pari grazie alla rete di Liberali. Un primo tempo davvero ricco di emozioni perché non sono passati nemmeno 60 secondi che Camarda ha trovato il 2-1. Al 35esimo l'arbitro ha fischiato un rigore per il Galles che Bianceri non sbaglia.

La ripresa è stata molto più equilibrata con meno occasioni. Per i gol c'è da aspettare il recupero perché nel secondo minuto è arrivata la rete di Fortini (il classe 2006 ha esordito anche in Serie B) e due minuti più tardi è arrivata la doccia fredda con la rete di Morgan per i gallesi. La sfida è terminata così a Ravenna con il risultato di 3-3. In campo, per gli azzurri, anche lo juventino Finocchiaro che è entrato nel finale al posto di Fini.