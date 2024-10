Spalletti e il pari Italia: "Episodi determinanti. Ci siamo confermati"

Luciano Spalletti è intervenuto a fine gara ai microfoni di Rai Sport per commentare il pari contro il Belgio in Nations League arrivato grazie alle reti di Cambiaso e Retegui . Il ct azzurro ha dichiarato: "Ci sono degli episodi che le cambiano. Prendi gol subito e a volte ci sono partite che vengono segnate non dal calcio giocato e dalle tattiche. Peccato? Sì. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo".

Le parole di Spalletti

"Mi focalizzerei su come abbiamo perso un paio di palloni. Loro hanno qualità negli spazi larghi e hanno calciatori di livello top negli uno contro uno. Bisogna fare raddoppi che costringono la squadra ad abbassarsi. Sotto l'aspetto del gioco non abbiamo sofferto moltissimo, ma solo sugli episodi dei calci piazzati". Il ct azzurro ha poi concluso: “Si è visto la squadra stare bene in campo, come nelle due partite precedenti. C’era da confermarsi e lo abbiamo fatto”.