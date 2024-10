Pagelle Italia: Cambiaso scuola Motta, Fagioli gestisce, Dimarco arma in più

L'Italia di Spalletti pareggia per 2-2 contro il Belgio nella gara valida per la terza giornata di Nations League. All'Olimpico di Roma, gli azzuri partono alla grande e passano in vantaggio con Cambiaso al 1'. Al 24' arriva anche il raddoppio grazie al gol firmato da Retegui. La vittoria per l'Italia sembra in cassaforte ma al 40' arriva l'episodio che cambia la partita: Pellegrini viene espulso (per un intervento commesso ai danni di Theate) dall'arbitro norvegese Eskas (dopo l'analisi al Var il direttore di gara cambierà la sua decisione annullando il cartellino giallo e mostrando quello rosso al trequartista della Roma) e la Nazionale rimane in 10 uomini. Passano solo 2' e De Kuyper accorcia le distanze: lo schema sulla punizione di Tielemans coinvolge Trossard, bravo ad ammortizzare il pallone per la conclusione potente di De Cuyper, che non lascia scampo a Donnarumma. Al 62' il Belgio di Tedesco pareggia sempre su palla inattiva: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Faes fa sponda di testa per Trossard che da due passi in volée batte il portiere italiano.