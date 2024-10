"Inzaghi? Non devo chiarire niente": Spalletti torna sul caso Inter-ultras

UDINE - Lunedì sera (pre 20:45) l' Italia di Luciano Spalletti ospiterà Israele nella quarta giornata del Gruppo 2 della Nations League, un'occasione da cogliere per gli Azzurri per provare una fuga contando che la Francia seconda (-1) ed il Belgio terzo (-3) si affronteranno a Bruxelles. Il ct ha parlato a Vivo Azzurro Tv pesentando la sfida che si terrà Stadio ‘Friuli’ di Udine, stadio che lo ha visto allenarre l' Udinese nel 2001 e poi dal 2002 al 2005: "Un aspetto in cui possiamo migliorare è capire che a volte gli episodi possono buttare all’aria la qualità di gioco, il gioco di squadra e tutto ciò che hai direzionato in maniera corretta. Bisogna sapere che c’è anche questo rischio - aggiunge - Bisogna essere pronti a quelle che sono le loro qualità che sono molte. Hanno tecnica in mezzo al campo, hanno dei palleggiatori e il rischio di subire delle ripartenze attraverso la loro qualità è alto”.

Il ritorno a Udine e la questione Ultras

Spalletti ha proseguito: "Grossomodo è una cosa che si fa quella di pensare di essere organizzati per la formazione. Però poi ci sono i tempi ravvicinati tra le partite. Abbiamo ancora più di 24 ore a disposizione, per cui continuiamo a tenere monitorata la situazione. Sono stato benissimo a Udine, mi emozionerò a tornare. È stato un posto che mi ha cresciuto sotto tutti gli aspetti, sia dal lato sportivo che umano. È una città civilissima, con gente per bene. Ho tantissimi amici che domani saranno a vedere la partita allo stadio”. Ai microfoni del Tg1 il ct Azzurro è tornato anche sulla vicenda Inzaghi-Ultras: "Io non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni".

Sulla scarsa affluenza e la situazione geopolitica

La situazione geopolitica, i conflitti, la concomitante manifestazione pro Palestina, l'obbligo di presentarsi con larghissimo anticipo, sono le cause della scarsa affluenza di spettatori per Italia-Israele di domani sera. La vendita si è conclusa alle 12: sono 11.700 i biglietti staccati di cui 1.300 per bambini e ragazzi nell'ambito delle attività di promozione della Figc nelle scuole calcio. Le parole di Spalltti: "Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire".