"Inzaghi? Non devo chiarire niente": Spalletti, il caso Inter e Israele

Serata speciale anche per Guglielmo Vicario . Il portiere del Tottenham, cresciuto ad Udine, per la prima volta entrerà al ‘Friuli’ con la maglia azzurra: “Dal punto di vista personale è un grande traguardo. È lo stadio dove da bambino-tifoso andavo tutte le domeniche. Domani in tribuna ci saranno la mia famiglia e tanti amici a sostenere la Nazionale. A livello emotivo sarà qualcosa di forte, che mi rende orgoglioso del percorso fatto”.

Sulla partita

"È una squadra molto rapida e tecnica, non danno certezze su quella che può essere l’interpretazione di come stare in campo: cambiano, difendono a quattro o a tre, hanno diverse caratteristiche e peculiarità. Bisogna stare attenti soprattutto alle ripartenze, avendo loro giocatori molto rapidi e tecnici. Dovremo essere concentrati e posizionati bene in campo, sappiamo che dobbiamo fare la partita davanti al nostro pubblico e, come è giusto che sia, l’attenzione deve essere su noi stessi e su come approcceremo il match cercando di fare risultato - aggiunge - L’obiettivo è confermarsi come gruppo, cercando di riportare in campo quello che abbiamo fatto nelle prime tre partite. Confermarsi dal punto di vista del risultato ci darebbe un’ulteriore spinta nell’affrontare le ultime due gare di novembre. Dobbiamo andare chiari e dritti verso l’obiettivo, è una partita importante e difficile e bisogna farsi trovare pronti”.

La conferenza di Vicario

"Quanto mi sento migliorato in Inghilterra? È un'esperienza diversa sotto tanti punti di vista. Parliamo di un'altra cultura, un calcio diverso. È un bagaglio d'esperienza che fa parte del percorso di un atleta decide di intraprendere. Il ritmo e alto, così come l'intensità. Partecipare per il primo anno a una competizione europea mi sta insegnando. Quanto sono contento che giocherò domani? Sono molto contento. Ovviamente l'ho saputo ora e posso dire che sarà una doppia emozione visto che lo farò a Udine dove sono cresciuto", ha aggiunto Vicario in conferenza stampa.