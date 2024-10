Italia, quattro squilli a Israele: Di Lorenzo bomber, Frattesi ancora a segno

Una Nazionale aggressiva, dominante, che schiaccia Israele e lo stende con la forza del gioco e la convinzione delle proprie idee: a Udine, tra fischi all'inno e manifestazioni pro Palestina che chiedono alla Fifa e alla Uefa di negare agli israeliani la partecipazione alle manifestazioni calcistiche, l'Italia vince 4-1 una partita in un clima surreale, giocata con i cecchini appostati sopra alla Blue Energy Arena. Fortuna che l'unico cecchino che si vuole vedere in azione sia Retegui, dal dischetto freddo a battere un Glazer fino a quel momento insuperabile: tre parate pazzesche nel primo tempo sul 9 azzurro e su Tonali, prima di piegarsi in ginocchio al penalty sotto l'incrocio. Vicario per Donnarumma, Fagioli per Frattesi e Raspadori per lo squalificato Pellegrini gli unici cambi di Spalletti, il risultato è una prima frazione esaltante, dove l'Italia gioca bene e si diverte andando in vantaggio all'intervallo.