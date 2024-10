Spalletti e l’Italia che va di corsa: freschezza e rapidità alla manovra

TORINO - Senza scomodare Ovidio, la metamorfosi dell’Italia dopo la “grande mollezza” europea potrebbe davvero debordare nella mitologia. Ma poi, anche se un poco di retorica classicheggiante gode da sempre di ottima cittadinanza nel calcio, la vicenda è prosaicamente umana e tattica insieme: si porta appresso questioni personali, scelte gestionali tanto ambientali quanto tattiche perché una ripartenza non ha mai una sola motivazione. Luciano Spalletti ha avuto l’enorme merito di elaborare il recente passato per adeguare la gestione che ha portato a tre vittorie e un pari (in inferiorità numerica) su quattro.

Le gestione di Spalletti Attenzione: non è diventato “solo” un selezionatore perché non abdicherà mai - giustamente - alla sua idea di cosa sia e di cosa debba fare un allenatore, ma di certo ha alleggerito il carico mentale sui giocatori e ha cucito le proprie idee tattiche sul vestito più adeguato con cui la Nazionale può far bella mostra di sé: il 3-5-1-1. Che non è, badate bene, solo questione di numeri bensì di attitudini mentali perché noi, noi italiani, siamo quella cosa lì: diamo il meglio nella verticalità, nel gioco di ripartenza per quanto lo si debba giustamente adeguare alla modernità (ma anche prima i difensori si inserivano o partecipavano alla costruzione). Il fraseggio insistito, il possesso palla e l’elaborazione del palleggio, invece, ci avviliscono fino a renderci apatici, distratti, incongrui. Anche la bella Nazionale di Mancini che si era strutturata sull’asse Jorginho, Verratti e Insigne, divenne poi vincente con la difesa schierata, gli strappi di Chiesa e i cambi di ritmo di Spinazzola. Verticalità e solidità. Che, ecco, Spalletti deve lavorare per ritrovare in modo che la coperta non si riveli troppo corta: otto partite consecutive con gol subiti sono un piccolo campanello d’allarme. Il ct ne è consapevole e ci lavorerà, ma intanto sa di poter contare sul ritorno alla logica del calcio di giocatori fondamentali, sulla conferma di alcuni e sulla crescita in prospettiva di altri.

Conferme e scoperte Ai primi appartiene sicuramente Giovanni Di Lorenzo la cui doppietta, dentro una prestazione senza sbavature, ha anche simbolicamente archiviato un periodo di involuzione (fisica ma soprattutto mentale: hai voglia a dire «la gente si fissa», erano i fatti a parlare) che si è trascinata fino alla gara di settembre con la Francia. Un discorso analogo, anche se la sua “ripartenza” era già cominciata a inizio stagione, vale per Federico Dimarco che ormai ha pochi rivali nel ruolo a livello internazionale e che domina la fascia sinistra con sicurezza e leggerezza insieme. Tra i ritorni all’onor del mondo va senz’altro segnalato Alessandro Tonali il cui impatto nel centrocampo azzurro è stato enorme per fisicità e qualità: un giocatore “da Premier” e dunque, anche lui, di livello internazionale. Le conferme riguardano i Calafiori, i Frattesi (che sì, all’Europeo ha faticato come tutti ma i gol li ha sempre segnati) i Cambiaso. Con lo juventino che, però, permette di inserire la categoria di coloro che promettono bene. Lui, ma anche il granata Samuele Ricci che ha preso con personalità le chiavi del centrocampo. E infine Retegui, protagonista di una crescita tattica e tecnica notevole dopo un anno sotto la guida di Gilardino (un professore, per gli attaccanti) e qualche mese di cura Gasperini. Poi, dietro, gente come Bastoni, Udogie, ma lo stesso Fagioli, lasciano tranquilli. In attesa dei big come Barella e Chiesa che, però, dovranno sgambettare per adeguarsi alla verticalità azzurra.

