Sorpresa Bonucci, ecco il nuovo ruolo: prende forma la carriera da allenatore

Appesi gli scarpini al chiodo quest'estate dopo un'ultima stagione da calciatore tra Union Berlino e Fenerbahce - il passaggio dalla Germania alla Turchia si è concretizzato a gennaio - Leonardo Bonucci non si è concesso alcuna pausa e ha iniziato immediatamente a lavorare per il futuro. Il difensore ex Juve , infatti, ha frequentato il corso UEFA B di Coverciano che consente di essere tesserati come collaboratori negli staff di Serie A e B e di essere allenatori in seconda in Serie C, oltre a poter allenare tutte le prime squadre fino alla Serie D.

Bonucci torna nel Club Italia: il suo ruolo

Superato l'esame, il classe '87 è già pronto per il primo incarico da allenatore: entra infatti nello staff dell'Italia Under 20 e affiancherà come collaboratore tecnico Bernardo Corradi nel percorso verso il Mondiale di categoria. Bonucci, che da calciatore ha indossato la maglia azzurra ben 121 volte diventando il quarto calciatore con più presenze in Nazionale - davanti a lui solo Maldini (126), Cannavaro (136) e Buffon (176) - torna così a far parte del Club Italia per iniziare questa sua seconda vita nel mondo del calcio. L'Italia Under 20, tra le 12 formazioni già qualificate per la competizione iridata in programma in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre 2025 - all'appello ne mancano altre 12 - nel 2023 si è arresa solo in finale all'Uruguay perdendo 1-0. La speranza è quella di fare meglio e portare a casa il titolo per la prima volta. Di certo, gli azzurrini potranno contare sull'esperienza e i consigli di Leonardo Bonucci.