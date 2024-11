Prandelli, il racconto della paura: "È lì che pensi La vita è solo fortuna"

"Ho passato due mesi difficili, una polmonite forte, brutta e improvvisa che mi ha debilitato e ridefinito le mie priorità". Lo rivela Cesare Prandelli, ex ct della nazionale, in un'intervista da Coverciano in onda su Viva Azzurro, la piattaforma streaming della federcalcio. "Quando si e' pensato all'ipotesi di essere intubato - ha spiegato Prandelli - fortunatamente avevo ancora una capacita' respiratoria di 7 litri. Ma è stata dura per un atleta che non aveva avuto mai nulla, abituato a recuperare in 7-10 giorni, affrontare un periodo difficile di due mesi. In quei momenti pensi che la vita è questione di fortuna, tante persone all'improvviso si trovano ad affrontare situazioni che non meritano".