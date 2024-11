Savona convocato da Spalletti: Italia, prima volta per tre e gli esclusi Juve

Il commissario tecnico Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per le sfide contro il Belgio e la Francia priva di Mbappé in Nations League. Gli azzurri sono in testa alla classifica e sono ancora imbattuti, anche se le prossime partite saranno decisive per mantenere il primato. Per i due big match (a Bruxelles il 14 novembre e a Milano il 17 ), il ct ha chiamato ventitrè giocatori e ci sono tre prime volte: Savona della Juventus e Comuzzo della Fiorentina e Rovella della Lazio. Esclusi invece i bianconeri Di Gregorio, Locatelli e Fagioli.